Norcia, accese le luminarie di Natale: l'albero torna davanti al Comune

Come da tradizione l’ 8dicembre le vie di Norcia si sono illuminate e l’albero di Natale quest’anno è tornato di fronte alle logge del Comune.

“Ci avviciniamo al Natale in un clima particolare ma nonostante tutto vogliamo poterlo vivere nel migliore modo possibile” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Cultura, Giuseppina Perla. “Non potremo organizzare le iniziative cui eravamo abituati in questi giorni di festa – continua - ciò nonostante l’Amministrazione Comunale ha comunque deciso di investire risorse importanti per illuminare la nostra città, che da pochi giorni si è riappropriata del campanile della Torre Civica ricostruito in piazza San Benedetto”.

Luci bianche dominano l’addobbo cittadino, costituito da un’articolata rete di filamenti intrecciati ad effetto ragnatela, intervallati da lampade. Novità di quest’anno la filodiffusione e il video mapping a tema natalizio che illuminerà tutte le sere la facciata della Castellina.

“Cerchiamo di regalare attimi di serenità, festa e gioia ai nostri concittadini, ai bambini e a coloro che vorranno trascorrere momenti di vacanza nel nostro territorio e in questo modo augurare a tutti un sereno Natale” ha concluso l’ Assessore.