INVIATO CITTADINO Norcia e dintorni in un documento filmato del 1911

Norcia e dintorni in un documento filmato del 1911. Carri agricoli, vetture e omnibus a vapore. Un recupero digitalizzato e ripulito.

Merito del film maker e collezionista Michele Patucca che ci regala un pezzo di Umbria uscito dalla factory di Latium Film. Una Casa fondata nel 1907 dai fratelli Pineschi. Produsse film storici e specialmente documentari. Questo è uno dei loro.

Sotto i riflettori: luoghi dell’Umbria del nursino, anche se qualche didascalia è sbagliata. Ad esempio, la Porta asseritamente riferita a Norcia è in realtà di Spoleto. Ma, al di là delle imprecisioni, ciò che vale è lo spaccato naturalistico e antropologico che il docufilm propone. Così intercettiamo splendidi paesaggi, naturali e antropizzati.

Costumi e costumanze. Uomini coi baffi e lo stupore davanti alla macchina da presa con adulti e bambini che si mettono in posa. Specie i ragazzi che, a frotte, corrono a perdifiato, in preda a un entusiasmo incontenibile. Facendo gli spiritosi, in preda a una straordinaria eccitazione.

Stridono a contrasto le immagini di carri agricoli e qualche vettura di passaggio, che i pedoni salutano con la mano. Poi, nel finale, una rara immagine dell’Omnibus a vapore, stipato di viaggiatori. Ci riferiscono le fonti che questi mezzi pubblici non avessero un orario definito ma, per la partenza, aspettassero di fare il pieno di passeggeri.

Questo, e molto altro, ci racconta il documento che proponiamo ai nostri lettori. Ed è un bene che sia stato salvato.