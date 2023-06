MATURITA' Nonna Imelda affronta la seconda prova scritta: "Lo studio non ha età. Bisogna sempre crederci"

Nonna Imelda è certamente la novità di questa Maturità 2023 e con i suoi favolosi 90 anni ha svolto oggi, giovedì 22 giugno, la seconda prova scritta. Alle prese con la traccia di Scienze Umane, prevista dal suo percorso di studi, Imelda Starnini racconta: “Come ieri ce l’ho messa tutta. Nella vita ho superato tanti ostacoli insieme alla mia famiglia e alle persone che mi vogliono bene, ora sono qua per superare anche questo esame che sognavo da una vita”. Ha terminato la prova poco prima di pranzo e ad attenderla fuori scuola sua figlia Sara Mercatelli, che da giorni l’accompagna in questa splendida avventura.

Il sogno di diventare maestra diventa sempre più reale, ogni passo fatto da Imelda è il passo della tenacia e del non arrendersi mai, con le sue parole si rivolge ai giovani: “I giovani sono il futuro, spero che il mio esempio, l’impegno che metto in questa occasione che la vita mi ha riservato, serva anche a loro per capire che lo studio e la formazione non hanno età e che i traguardi si possono raggiungere, basta volerlo. Vi voglio bene come voglio bene ai miei nipoti, siete straordinari”.

Tutta la sua famiglia ringrazia il Dirigente Scolastico dell’Istituto San Francesco di Sales, Simone Polchi e tutti i docenti, la commissione, i rappresentanti dei comuni di San Giustino e Città di Castello, Paolo Fratini e Luca Secondi e i rispettivi assessori alle Politiche Scolastiche, per la vicinanza e per il sostegno morale nei confronti di Imelda.

Il coraggio di Starnini ha avuto grande risonanza a livello nazionale e Secondi e Fratini hanno sottolineato che la sua storia rappresenta: “Una pagina straordinaria per la scuola e per i giovani e un orgoglio per le nostre comunità che avranno modo di sottolinearlo in maniera adeguata”.

Anche Imelda, come tutti gli altri studenti che oggi hanno affrontato la maturità, si dedicherà a una giornata di riposo per poi ricominciare a studiare per la prova orale di settimana prossima.