INVIATO CITTADINO In ospedale l’ultracentenaria ponteggiana “nonna Faustina”

In ospedale l’ultracentenaria ponteggiana “nonna Faustina”, all’anagrafe Augusta Ermasi, ricoverata per dei controlli. Assommano a 104 le primavere che ha attraversato nel corso dell’esistenza e non ha alcuna intenzione di mollare.

Nata a Montelabate nell’anno della Rivoluzione russa, prima della fine della Grande Guerra (1917) - in corsa, dunque, per i 105 anni - porta con orgoglio la tessera di socia onoraria più anziana dell’Associazione Pro Ponte di Antonello Palmerini.

Per la festa dei 104 anni, 25 agosto 2021, aveva ricevuto la visita del sindaco Romizi (foto) e del consigliere ponteggiano Paolo Befani. Si favoleggia che ai giovani Andrea e Paolo, ansiosi di raccogliere il segreto dell’elisir di eterna giovinezza, Faustina abbia dichiarato: “La ricetta di lunga vita consiste nell’applicazione dell’aureo principio che chiede di amare il prossimo e fare del bene, tutte le volte in cui è possibile”. Un consiglio da seguire. Specie di questi tempi in cui spirano venti di guerra.