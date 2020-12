Un'altra super nonna perugina nel club delle centenarie: tanti auguri a Edelwaiss Bibi

Un’altra super nonna di Perugia nel club delle centenarie della nostra regione. Edelwaiss Bibi (il suo nome significa stella alpina, e suo padre ha dato a tutti i figli nomi che si riferiscono alla natura) è nata l’11 dicembre del 1920.

I suoi sette figli e una marea di nipoti augurano a questa splendida centenaria i migliori auguri: “Grazie per quello ci hai dato e per essere ancora il riferimento di tutti noi”. Ogni anno tutta la numerosa famiglia di Edelwaiss si riunisce intorno a lei. “E’ un modo per ritrovarci anche tra noi fratelli”, racconta il figlio Marco, padre di Alice e Francesco e nonno di cinque bei nipotini.

Per questo compleanno speciale, i figli Ivan, Massimo, Marco, Elisabetta, Enrico, Riccardo e Luca Trauzzola si stringono alla loro mamma in un abbraccio ideale.

Gallery