“Non coltiviamo la violenza”: Coldiretti Donne Impresa aderisce con una importante iniziativa alla Giornata contro la violenza sulle Donne

Coldiretti, Coldiretti Donne Impresa e Campagna Amica Umbria presentano una significativa iniziativa per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: “Non coltiviamo la violenza” è il titolo del progetto, che verrà presentato venerdì alle ore 15,00, presso il Mercato Contadino Perugia di Campagna Amica a Madonna Alta.

Il progetto prevede l’adesione alla campagna antiviolenza del Centro Pari Opportunità della Regione Umbria, evidenziando nelle confezioni dei prodotti agricoli in vendita nei mercati di Campagna Amica dell’Umbria il numero telefonico antiviolenza dedicato.

"Intendiamo in questo modo divulgare il progetto comunicativo antiviolenza del Centro per le Pari Opportunità - spiega Rosalba Cappelletti, Responsabile di Coldiretti Donne Impresa Umbria -, attraverso “strumenti” che quotidianamente e con grande facilità entrano all’interno delle mura domestiche e soprattutto possono raggiungere le vittime in maniera diretta".

Nelle intenzioni di Coldiretti Donna, l'iniziativa servirà anche a rendere omaggio alle imprenditrici impegnate in agricoltura in Umbria, dove circa un terzo delle aziende del comparto sono a conduzione rosa.

"I mercati di Campagna Amica - sottolinea Elisa Polverini Vice Direttore Coldiretti Umbria - rappresentano oltre che un luogo di vendita di eccellenze agricole, pure spazi di aggregazione, formazione e socialità. Siamo ben felici che nel prossimo futuro possano quindi diventare un “veicolo” per un’azione così importante per l’intera comunità. Parte così attraverso l’agricoltura e grazie alla multifunzionalità dell’imprenditoria agricola, tra cui la produzione di cibo e vendita diretta nei nostri mercati di Campagna Amica a Km zero, una nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza".

Con questo gesto Coldiretti si conferma ancora una volta con i suoi associati attenta e attiva verso le problematiche sociali, schierandosi in prima linea.

Oltre a Cappelletti e Polverini, all’iniziativa interverranno Caterina Grechi, Presidente del Centro per le Pari Opportunità Regione Umbria e Paola Fioroni, Vice Presidente Assemblea Legislativa Regione Umbria.

Dopo l’iniziativa al Mercato Contadino di Madonna Alta, alle ore 16.15, con ritrovo presso i Giardini Carducci a Perugia, partirà la camminata antiviolenza “Amore senza lividi”, con la consegna durante il percorso delle maglie rosse simbolo dell’importante giornata, a quanti vogliono aderire.