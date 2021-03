Nomine & Poltrone - I nove nuovi nomi del Nucleo di valutazione dell’Università degli Studi di Perugia

L'organismo è composto da tre membri interni e quattro membri esterni, con due rappresentanti degli studenti. In carica per il quadriennio 2021-2025

Dopo i passaggi di nomina in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia professore Maurizio Oliviero, si è insediato il nuovo Nucleo di Valutazione dell’Ateneo per il quadriennio 2021 – 2025, composto da tre membri interni e quattro membri esterni, con due rappresentanti degli studenti.

La composizione: professoressa Graziella Migliorati, Coordinatore, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Perugia; professore Beniamino Terzo Cenci Goga, Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Perugia; professore Rosario Salvato, Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, Università degli Studi di Perugia; professoressa Antonella Casoli, Dipartimento di Chimica, Università degli Studi Parma, membro esterno; professore Massimo Castagnaro, Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione, Università degli Studi di Padova, membro esterno; professore Francesco Duranti, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università per Stranieri di Perugia, membro esterno; dottere Patrik Sambo, Direttore dell'Ufficio Personale Docente e CEL (Area Risorse Umane), Università Ca' Foscari Venezia, membro esterno; Luca Brunelli, Rappresentante degli Studenti per il raggruppamento delle aree di formazione CUN da 1 a 9 (aree scientifiche); Margherita Esposito, Rappresentante degli Studenti per il raggruppamento delle aree di formazione CUN da 10 e 14 (aree umanistiche).

Il Nucleo di Valutazione è un organo di valutazione interna delle attività didattiche, della ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e della efficienza dell'attività amministrativa e della sua gestione.