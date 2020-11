Nomine & Poltrone - Samuele Tomasselli è il nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia

Samuele Tomasselli è stato eletto nuovo presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia.

"Siamo soddisfatti - affermano Riccardo Ciancabilla, portavoce regionale di Gioventù Nazionale, Lorenzo Stramaccioni, coordinatore di Azione Universitaria Perugia e Mattia Vagnetti, responsabile provinciale di Studenti in Azione - per l’elezione a presidente di Samuele Tomasselli, un ragazzo con potenzialità e voglia di fare, con molte idee che potranno apportare notevoli modifiche positive a tutto il mondo studentesco".

A Tomassessil l'augurio di un buon lavoro da parte di Gioventù Nazionale, Azione Universitaria Perugia e Studenti in Azione: "Riteniamo sia - concludono i tre responsabili - la persona migliore per poter ricoprire questo ruolo, con serietà, rappresentando il punto di ricorrenza della destra studentesca a Perugia".