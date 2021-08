Nomine & Poltrone - Vincenzo D'Acciò nuovo segretario regionale del Siap Umbria

L'ispettore Vincenzo D’Acciò è il nuovo segretario regionale del Sindacato italiano appartenenti polizia Umbria.

D’Acciò è stato eletto durante il primo congresso regionale nel corso del quale sono stati eletti anche i vicesegretari Luca Gregori e Italo Tardioli e il segretario amministrativo Andrea Masciotti, mentre la direzione è composta da Peppe Crupi, Giacomo Massari, Filippo Mancini, Enrico Gnesci e Giovanna Emili.

"Sono onorato e orgoglioso per il prestigioso incarico conferitomi – dichiara il neo segretario Vincenzo D’Acciò – Ringrazio per la grande fiducia accordatami e spero di poterla ripagare attraverso l’impegno e la vicinanza alle esigenze e alle richieste legittime dei colleghi tutti che lavorano in Umbria, e che in questo momento storico, come in tutta Italia, saranno chiamati a gestire dal punto di vista della sicurezza pubblica tutta una serie di delicate tensioni sociali".