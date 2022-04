Nomine & Poltrone - Simona Panzolini alla guida del Comitato unico di garanzia dell’Azienda ospedaliera di Perugia

Scelti, con avviso interno, i nuovi componenti del Comitato unico di garanzia dell’Azienda ospedaliera di Perugia - per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei dipendenti e contro le discriminazioni.

Il Comitato assicura la presenza paritaria di entrambi i generi ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione e di relativi supplenti. A presiedere il Cug è stata nominata la dottoressa Simona Panzolini che resterà in carica per i prossimi quattro anni, insieme ai nuovi componenti.

Il Cug, la cui costituzione all’interno delle pubbliche amministrazioni è prevista per legge, opera per garantire l’assenza di ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro, promuovendo un ambiente lavorativo caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e al contrasto alla violenza morale o psichica per i dipendenti.

Con il rinnovo della composizione del Cug e, di recente, l’istituzione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance), la direzione strategica continua il percorso di riorganizzazione degli organismi interni all’Azienda previsti dalla normativa e iniziato con l’Ufficio procedimenti disciplinari.