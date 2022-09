Nomine & Poltrone - Rosita Garzi nuova consigliera regionale di parità della Regione Umbria

Si è insediata nella sede regionale del Broletto la nuova Consigliera regionale di Parità della Regione Umbria, Rosita Garzi.

Un incarico sicuramente di rilievo e sempre più importante per sostenere le donne sul lavoro e promuovere la parità di genere, sottolinea la Consigliera, nel ringraziare la Consigliera di Parità uscente Monica Paparelli per il lavoro svolto negli ultimi anni e del quale intende far tesoro per continuare il percorso intrapreso e costruire una rete solida ed efficace tra istituzioni, associazioni di categoria e mondo del lavoro.

La Consigliera regionale di parità, nei quattro anni dell’incarico, focalizzerà l’impegno ponendo costante attenzione alle donne e agli uomini che lavorano o vogliono lavorare, affinché possano sempre più contare su un sistema sociale che garantisca la condivisione di responsabilità economica, educativa e di cura verso la famiglia, operando in questa direzione con lo staff della Regione Umbria e in collaborazione con gli organi e le istituzioni locali e nazionali.