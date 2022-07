Nomine & Poltrone - Ordine degli avvocati di Perugia, eletto il nuovo Consiglio distrettuale di disciplina

Gli avvocati Carlo Bizzarri, Pier Paolo Davalli, Maria Cristina Volpi, Enrico Menichetti, Gemma Paola Bracco, Isabella De Bellis e Michela Rocchi sono i nuovi membri del Consiglio distrettuale di disciplina dell’Ordine degli avvocati di Perugia.

I nuovi consiglieri sono stati eletti nel corso della votazione che si è svolta oggi, 14 luglio 2022, presso la sede della Fondazione forense di Perugia, alla presenza del presidente dell’Ordine Stefano Tentori Montatlo e del consigliere segretario Vincenzo Maccarone. Scrutatori i consigliere Cristina Zinci e Francesca Brutti.

Hanno riportato 18 voti gli avvocati Carlo Bizzarri, Pier Paolo Davalli e Maria Cristina Volpi; 16 voti per l’avvocato Enrico Menichetti; 13 voti per l’avvocato Gemma Paola Bracco; 10 voti per l’avvocato Isabella De Bellis; 9 voti per gli avvocati Michela Rocchi e Luca Pierannunzio; 8 voti per l’avvocato Aurelio Pugliese e 4 voti per l’avvocato Maria Mezzasoma.

Il Consiglio distrettuale di disciplina (Cdd) è l'ente che si occupa del controllo disciplinare degli avvocati che sono iscritti all'Albo. Tramite la sua valutazione viene stabilita la legittimità dell'esposto presentato con la denuncia dell'avvocato scorretto.