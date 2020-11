Nomine & Poltrone - Emanuela Mori entra nel comitato nazionale di Italia Viva

Emanuela Mori, capogruppo di Italia Viva in consiglio comunale a Perugia, è stata eletta nel Comitato nazionale del movimento politico di Matteo Renzi.

"Ringrazio per la fiducia che mi hanno manifestato i vertici nazionali di Italia Viva – ha dichiarato Emanuela Mori – e mi auguro che tale segnale possa essere uno stimolo ulteriore per far crescere il partito nella nostra regione".

La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea nazionale di Italia Viva durante la quale sono stati attivati gli organismi interni previsti dallo Statuto nazionale.

"Dovremo diventare fortemente credibili ed innovatori, rompendo i vecchi schemi che tanto hanno penalizzato il fronte progressista nella nostra regione - ha detto Mori - Continuerò ad impegnarmi per il radicamento della nostra forza politica e per sostenere la comunità di donne e uomini liberi".