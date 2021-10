Nomine & Poltrone - Pietro Sampaoli è il nuovo presidente dell'associazioni Monti del Tezio

Cambio della guardia all'associazione perugina Monti del Tezio con la nomina a presidente di Pietro Sampaoli, ex bancario, tra i fondatori dell’associazione nel 1999 e già vice presidente con lo storico Lino Gambari che lascia la presidenza dopo 22 anni.

"Ringrazio Lino – dichiara Sampaoli – per il grande lavoro che ha svolto in questi anni, accrescendo il valore e l’impegno della nostra associazione all’interno del territorio e raggiungendo obiettivi importanti. La strada da lui tracciata resterà un riferimento anche per l’attività futura".

Eletto anche il consiglio di amministrazione con Paolo Cicuti vice presidente, Laura Marconi (segretaria), Clara Farenga (tesoreria) e 7 consiglieri: Celso Alunni, Lino Gambari, Luca Legumi, Valeria Loreti, Paolo Passerini, Giuseppe Stortoni e Alberto Vagnetti.

"Vogliamo rilanciare l’associazione – continua Sampaoli – dopo un periodo difficile come quello che abbiamo trascorso e in parte stiamo ancora trascorrendo. Tante attività sono state sospese e noi puntiamo a riprendere al più presto".

Lo scorso fine settimana l’associazione Monti del Tezio è stata tra i promotori dell’interessante evento che si è tenuto nella splendida cornice della Villa Colle del Cardinale, "SoS insetti impollinatori". Una due giorni molto partecipata, fatta di incontri, convegni, mostre e riflessioni sulle piccole e grandi strategie di salvaguardia per il futuro del pianeta.