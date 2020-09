Nomine & Poltrone - Dominici e De Fazio ai vertici regionali della Società italiana di intelligence

La Società italiana di intelligence, sorta nel 2018 per promuovere il riconoscimento dell’intelligence quale materia di studio nelle università del nostro Paese, ha costituito le sezioni regionali.

In Umbria sono stati eletti come presidente Piero Dominici, Università di Perugia, professore aggregato di intelligence e di sociologia della complessità, direttore scientifico dell’International research and education programme on human complex system; segretario Luca De Fazio, medico specialista in chirurgia generale, con studi a Perugia e a Londra.

I compiti delle sedi regionali riguardano la promozione dell’immagine delle attività della società, la diffusione dello studio dell’intelligence negli atenei, la cura dei rapporti con i soci, la promozione e l’organizzazione di eventi scientifici e culturali, la presentazione di iniziative e di libri, l’organizzazione di eventi di formazione qualificati come seminari, corsi, master.

Dopo l’insediamento delle rispettive sedi regionali è prevista un’assemblea nazionale entro la fine dell’anno per programmare le attività per il 2021. Per informazioni sulle attività della Società italiana di intelligence si può scrivere alla mail segreteria.generale@socint.org, mentre il sito della società scientifica è www.socint.org.