Nomine & Poltrone - L'avvocato Nicodemo Gentile confermato alla presidenza di Penelope Italia

L’avvocato Nicodemo Gentile è stato confermato alla presidente dell’associazione Penelope Italia.

“La grande famiglia di Penelope Italia mi ha appena rinnovato l' incarico, rieleggendomi presidente nazionale – ha scritto sui social Gentile - Mi auguro di essere all' altezza di un ruolo cosi delicato e complesso. Un grande onore per me essere al servizio per altri tre anni di una causa cosi nobile”.

Penelope nasce nel 2002 da un’idea di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, scomparsa a Potenza nel 1993, il cui corpo fu ritrovato 17 anni dopo nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, luogo dal quale si erano perse le sue tracce. Dalla necessità di dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico, nasce l’associazione Penelope.?

“Cercherò di dare il massimo con onestà e sincerità accanto a chi ha bisogno. Grazie a tutti” conclude l’avvocato Gentile nel suo messaggio.