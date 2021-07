Nomine & Poltrone - Il professore perugino Paolo Taticchi fra gli esperti a supporto del governo Draghi

Un perugino fra gli esperti a sostegno del Governo Draghi. Il Decreto 280 firmato dal Ministro per la Transizione Ecologia Roberto Cingolani prevede l’istituzione presso il Ministero del “Comitato per la Bioeconomia e la Fiscalita? Sostenibile” coordinato dal Capo di Gabinetto Roberto Cerreto.

Fra gli esperti nominati nel gruppo di lavoro c’è anche il perugino Paolo Taticchi, residente a Londra e Professore di Strategia e Sostenibilità alla Scuola di Management della University College London (ateneo fra i primi dieci al mondo).

“Ho accettato con grande piacere di far parte di questo importante gruppo di lavoro - spiega Taticchi -, che aiuterà il governo a definire strategie e leggi per accellerare la bioeconomia e nuovi strumenti fiscali che aiuteranno le aziende a diventare più sostenibili”.

Taticchi, si era già distinto negli anni passati per essere stato indicato da Poets&Quants e Forbes nella lista dei 40 migliori professori di business al mondo sotto i 40 anni; per avere ricevuto il premio della Camera di Commercio Italiana in UK destinato ai “Talented Young Italians in the UK” e per essere stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere nel 2018 dal Presidente della Repubblica.