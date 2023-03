Nomine & Poltrone - Giovanna Giubbini alla guida del segretariato del Mic

Giovanna Giubbini guiderà il segretariato regionale del ministero della Cultura per l'Umbria. In passato Giovanna Giubbini, perugina, ha ricoperto una lunga serie di incarichi dirigenziali negli Istituti in varie regioni italiane, agli Archivi di Stato di Venezia, Bologna, Vicenza, Perugia ed Ancona, alle Soprintendenze Archivistiche del Veneto e Trentino, Marche e Umbria. Attualmente Giovanna Giubbini ricopre il ruolo di soprintendente archivistico e bibliografico per l'Umbria ed è anche soprintendente ad interim per il Lazio. Dal 1 marzo coordina gli uffici del ministero della Cultura in Umbria.