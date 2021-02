Nomine & Poltrone - Mirco Rinaldi nuovo presidente del consiglio d'amministrazione del Gal Alta Umbria

Mirco Rinaldi, sindaco di Montone, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione del Gal Alta Umbria. Subentra a Giuliana Falaschi. Il nuovo consiglio di amministrazione del Gal Alta Umbria è composto da Monia Ferracchiato (vice-presidente), Marina Gasparri, Matteo Bartolini e Giancarlo Acciaio.

Dal 2017 sono stati 35 i progetti di riqualificazione pubblica finanziati dal GAL Alta Umbria. Gli interventi hanno consentito la riqualificazione di borghi, aree verdi e centri storici del territorio per un importo di oltre 4.500.000 euro.

Per quanto riguarda gli interventi rivolti alle imprese, sono stati sostenuti 15 progetti per l’innovazione dell’artigianato locale e 37 per la qualificazione del settore del commercio dei prodotti agroalimentari e della ristorazione.

Anche il settore delle imprese agricole è stato interessato dall’intervento “Alta Umbria food” un bando particolarmente innovativo che premia la valorizzazione dei prodotti agroalimentari in forma aggregata.

Accanto alle iniziative rivolte alle imprese bisogna ricordare anche le azioni a regia diretta del GAL che hanno consentito la partecipazione delle imprese del territorio a manifestazioni dell’importanza di Artigiano in Fiera” e Vinitaly. Oltre alla partecipazione ad eventi sono numerosissime le iniziative nel territorio promosse dal GAL Alta Umbria.