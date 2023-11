Nomine & Poltrone - Fp Cisl, Romeggini segretario generale

Sanità pubblica, funzioni locali, funzioni centrali, sanità privata e terzo settore: di tutto questo si è trattato nel corso del consiglio generale Cisl Fp Umbria di ieri, 17 novembre. Un consiglio generale della funzione pubblica che, alla presenza del segretario Cisl Fp nazionale Franco Berardi, ha visto il saluto del reggente Luca Talevi e l'elezione della nuova segreteria. Ad essere stato eletto come segretario generale Cisl Fp Umbria Marcello Romeggini. Nella sua squadra: Francesca Acquistucci, Luigi Bastianini, Luisa Casci e Massimiliano Speranzini. Intervenuto all'assise che si è tenuta a Ponte San Giovanni di Perugia il segretario generale Cisl Umbria Angelo Manzotti che, con la sua segreteria, si è diviso tra questo importante appuntamento e la conferenza stampa nella quale la Cisl Umbria ha ribadito il no allo sciopero di Cgil e Uil del 17 novembre e la sua partecipazione alla manifestazione di Roma del prossimo 25 novembre.

"La Cisl Fp Umbria - ha affermato Romeggini - ringrazia Talevi, la segreteria nazionale e la Cisl Umbria per quanto fatto in questi ultimi tre anni. Anni difficili per la categoria anche a causa del Covid. Proseguiremo nel segno della continuità e delle sviluppate sinergie con la confederazione ed altre federazioni come la Cisl Medici, la Fisascat, il patronato Inas ed altre. La prossima sfida sarà quella delle elezioni delle Rsu e già ci stiamo preparando per riuscire a continuare a rappresentare le esigenze dei lavoratori e l'erogazione di servizi di qualità".

Romeggini ha inoltre rivolto un particolare ringraziamento a tutti gli iscritti e soprattutto a coloro che, eletti e non eletti, hanno partecipato alle precedenti elezioni Rsu nei vari posti di lavoro. "Tramite il loro impegno disinteressato e finalizzato ai bisogni dei colleghi lavoratori - ha concluso il segretario - sono riuscito a raggiungere questo delicato incarico che comporterà responsabilità, ma anche grosse soddisfazioni ".