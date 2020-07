Nomine & Poltrone - Alessandro D’Arpino è il nuovo vice presidente nazionale della Società italiana di farmacia ospedaliera

Prestigioso incarico per Alessandro D’Arpino, direttore della farmacia dell'ospedale di Perugia, nominato vice presidente nazionale della Società italiana di farmacia ospedaliera (Sifo), ottenuto grazie all'organizzazione e alla preparazione di farmaci oncologici.

"Ho accolto con soddisfazione questo riconoscimento, quale coronamento di un percorso professionale svolto nell’ambito della Sifo, prima come responsabile dell’area galenica, poi come segretario regionale e, infine, come segretario nazionale – sottolinea D’Arpino - Un traguardo che valorizza le professionalità e l’organizzazione che in questi anni abbiamo saputo mettere a punto. Riconoscimento che desidero condividere con tutti i collaboratori".

Alessandro D’Arpino dirige la farmacia ospedaliera del Santa Maria della Misericordia dal 2011, dopo un biennio, dal 2009 al 2011 presso la farmacia aziendale della Usl Umbria 2. In precedenza aveva maturato esperienze nelle aziende sanitarie della Toscana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alessandro D’Arpino affiancherà, per il periodo 2020-2024, Arturo Cavaliere, direttore della farmacia della Asl di Viterbo, nominato presidente nel corso dell’assemblea che si si è svolta nello scorso fine settimana.

Ad esprimere congratulazioni al neo vice presidente Sifo anche il commissario straordinario del Santa Maria della Misericordia, Marcello Giannico.