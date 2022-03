Nomine & Poltrone - Eccellenze ospedaliere: Cristina Mecucci entra nel Consiglio superiore di sanità

La professoressa Cristina Mecucci, Direttore della struttura complessa di Ematologia e Trapianto Midollo Osseo dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e professore ordinario di Ematologia dell’Università degli Studi di Perugia, è stata nominata membro del Consiglio Superiore della Sanità, organo di consulenza tecnico scientifica del Ministro della salute.

“Sono profondamente lusingata da questa nomina arrivata in maniera inaspettata – ha detto la professoressa Mecucci - al contempo sono consapevole del grande impegno e del senso di responsabilità che, personalmente, ho sempre avuto nei confronti delle istituzioni”.

Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, ha sottolineato come la nomina della Prof.ssa Cristina Mecucci “sia per questo Ateneo motivo di vanto e di orgoglio, nonché ulteriore conferma delle sue eccezionali qualità personali, accademiche e professionali, acquisite nell’alveo di una grande scuola del nostro Ateneo, quella di Ematologia, che continua a produrre risultati e scienziati di assoluto rilievo. A lei vanno le congratulazioni dell’intera Comunità Accademica, unite ai miei migliori auguri di buon lavoro.”

Le congratulazioni per la prestigiosa nomina sono state espresse anche dal direttore generale facente funzioni dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Giuseppe De Filippis: “Siamo soddisfatti, come Ospedale, che una direttrice di struttura del suo calibro, con un curriculum esemplare, abbia raggiunto un traguardo così importante, a coronamento di un percorso eccellente sia nel campo clinico – assistenziale che in quello della ricerca”.

La professoressa Mecucci, è inoltre responsabile della struttura semplice di Genetica e Genomica dei Tumori, del Laboratorio di Citogenetica e Medicina Molecolare ed è membro di numerose società scientifiche italiane e internazionali. Nel corso della sua brillante carriera, ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.