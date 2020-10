Nomine & Poltrone - La Pastorale familiare affidata a Luca e Roberta, coniugi provenienti dalla Casa della Tenerezza

Il cardinale Gualtiero Bassetti ha nominato i coniugi Luca e Roberta Convito, che provengono dall’esperienza della “Casa della Tenerezza” di Perugia, nuovi responsabili dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare.

Nell’ambito della riorganizzazione degli uffici diocesani don Roberto Di Mauro è stato nominato nuovo presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero (Idsc).

“Occorre un riordino degli Uffici diocesani pastorali secondo le indicazioni dell’ultimo Sinodo, ma soprattutto secondo l’Evangelii gaudium”. Lo ha annunciato il cardinale Gualtiero Bassetti al primo ritiro del Clero perugino-pievese post-lockdown, il 7 ottobre scorso, nella sala “Mons. Cesare Pagani” del Centro “Mater Gratiae” di Perugia, soffermandosi anche sul concetto di “sinodalità”, che vuol dire “camminare insieme, ma con unità di pensieri e di cuori”. Il giorno precedente il cardinale aveva incontrato i direttori di questi Uffici per la programmazione di avvio anno pastorale tenendo presente l’evoluzione della pandemia.

Per una pastorale più omogenea, secondo Bassetti, “gli Uffici vanno riorganizzati nel tenere distinti gli ambiti amministrativi ed economici da quelli pastorali” costituendo per questi ultimi “tre grandi settori: Evangelizzazione-Catechesi, Liturgia e Carità. Questo per avviare un’azione pastorale più omogenea e sinergica possibile tra gli stessi uffici e i servizi diocesani”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mons. Salvi ha fatto degli annunci importanti riguardo il nuovo Messale che entrerà in vigore in tutte le chiese il giorno di Pasqua 2021, mentre in quelle umbre potrà essere utilizzato, sperimentato, a partire dalla Prima domenica di Avvento (29 novembre). Da martedì 13 ottobre potrà essere ritirata una copia del Messale per parrocchia presso gli Uffici di Curia in Montemorcino.