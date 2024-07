Nomine & Poltrone | Cambio al vertice per Adic, Marco Lucherini è il nuovo presidente

L’Adic Umbria (Associazione per i diritti dei Cittadini) dopo quasi 20 anni ha un nuovo presidente. Giuliano Mancinelli, presidente e socio fondatore di Adic Umbria, in occasione dell’assemblea dei soci, che si è tenuta a metà giugno, ha rassegnato le dimissioni, pur dando la disponibilità a restare nel direttivo, e continuare a garantire all’associazione il suo prezioso supporto.

Nella stessa occasione è stato eletto nuovo presidente, Marco Lucherini, senese di nascita, ma perugino da 35 anni.

Il nuovo presidente ha garantito il massimo impegno per continuare ed accrescere l’offerta di servizi di tutela ed informazione ai cittadini.

L’Adic nasce a Perugia nel 2005 con il nome di Abu Umbria – Associazione consumatori e utenti dell’Umbria per iniziativa di un gruppo di donne e uomini motivati dall’impegno volontario di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, per la parità e la difesa dei diritti, per la tutela dell’ambiente. Nel 27 gennaio 2007 entra a far parte della “Consulta Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti” e dal mese di aprile 2013 ha acquisito dalla Regione Umbria la qualifica di “Associazione di promozione sociale”.

Nel 2016 si è affiliata a Movimento consumatori nazionale.

A marzo 2017 Acu Umbria modifica il nome in Adic Umbria, pur mantenendo la continuità soggettiva ed oggettiva dell’associazione, con lo stesso codice fiscale e l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e a quello delle Aps.

Adic Umbria si colloca attualmente tra le prime associazioni regionali di utenti e consumatori per diffusione territoriale, numero di soci, assistenza e pratiche espletate ed è fortemente impegnata per la difesa dei beni comuni e dell’ambiente, per il sostegno alle componenti più deboli della società, per la solidarietà, per il consumo consapevole, offrendo servizi a tutti i cittadini per la tutela dei loro legittimi interessi e diritti, per la pace e la non violenza.

Attività fondamentale nei territori risulta essere l’informazione, considerato che la tutela dei diritti comincia dal sapere e conoscere gli stessi, ed è uno degli scopi fondamentali che si prefissa l’Adic Umbria

Tutto ciò è possibile solo grazie alla generosità di donne ed uomini che dedicano,

come volontari, il loro tempo alle attività istituzionali dell’Associazione.

Adic coglie l’occasione per ringraziare il presidente uscente, Giuliano Mancinelli, dei risultati raggiunti in questi anni di onorevole attività di volontariato, che hanno reso l’Associazione una delle più estese territorialmente nell’ambito regionale, e per dare un caloroso benvenuto e fare i migliori auguri al nuovo presidente, Marco Lucherini.