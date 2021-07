Nomine & Poltrone - L'umbro Francesco Peroni nuovo responsabile commissione osservatori nazionale per il calcio a 5

Francesco Peroni, trentanovenne tifernate, è statoi nominato responsabile della neonata Commissione osservatori nazionale per il calcio a 5 (CON5), un ruolo di assoluto prestigio all’interno dell’Associazione italiana arbitri. Le commissioni osservatori nazionali sono state fortemente volute dal presidente dell’AIA Alfredo Trentalange per dare una maggiore autonomia agli osservatori, ovvero a coloro che valutano le performance degli arbitri.

Dopo essere stato il primo arbitro umbro a dirigere una competizione mondiale nel 2016 ed il primo tifernate a far parte di una commissione nazionale in qualità di vice commissario dal 2017 al 2021, Peroni ha abbattuto altri record: è difatti la prima volta che un arbitro umbro viene nominato responsabile di una commissione nazionale, così come è il più giovane arbitro nei 110 anni di storia dell’AIA ad assumere un incarico così prestigioso. Peroni viene da una carriera straordinaria come arbitro di calcio a 5: 10 anni a livello nazionale, oltre 50 gare in serie A condite da 2 finali scudetto, 1 finale di Coppa Italia, 1 finale di Supercoppa Italiana ed una finale di Winter Cup, oltre alla finale del Campionato del Mondo Under 17 in ambito internazionale. Dopo il ritiro nel 2016, è stato per un anno designatore del calcio a 5 regionale e per quattro anni vice commissario della commissione arbitri nazionali per il Calcio a 5, dimostrando di essere pronto per il grande salto anche a livello dirigenziale. Molto determinato per la nuova esperienza, Peroni ha voluto ringraziare il presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, il vice presidente Duccio Baglioni e tutto il comitato nazionale per la fiducia dimostrata nei suoi confronti.

Il presidente della Sezione AIA di Città di Castello Gabriele Magrini, entusiasta per l’incarico attribuito al suo associato, è fortemente convinto che questo sia solo il punto di partenza per un nuovo periodo di splendore della sezione tifernate, che ambisce ad ottenere altri grandi traguardi nel breve periodo.