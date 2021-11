Nomine e Poltrone - Donatori sangue, Stefano Migliorati è il nuovo presidente di Avis Perugia

Stefano Migliorati è il nuovo presidente di Avis Perugia con un nuovo consiglio direttivo giovane e dinamico per rilanciare la cultura della donazione di sangue.

Il nuovo direttivo Avis è composto da Enzo Ragni (vice presidente vicario), Zurli Martina, vice presidente; Nesta Rita, segretaria e tesoriera ad interim; e dai consiglieri Befani Paolo, Bonciarelli Stefano, D'Orazio Veronica, Filali Youssef, Iaconisi Luca, Francesco Lombardo, Marino Renato, Minelli Francesco, Minicozzi Lucia, Motti Andrea, Nesta Francesco, Oliovecchio Antonella, Pisanò Cosimo Rocco Donato, Quartini Davide, Rasimelli Fabrizio, Rasimelli Margherita, Tinarelli Mirco, Tortoioli Marco. All'elenco si aggiungono: Fisauli Giulia, coordinatrice Gruppo Giovani; Piergianni Gabriele, Direttore Sanitario; Milva Belardinelli, Gnoni Mavarelli Cesare, Scorsino Gloria, sindaci revisori.

"Nel 2020, anno dell’inizio della pandemia - ha sottolineato il Presidente Migliorati -, grazie all'incessante lavoro dei dipendenti, del Servizio Civile Universale e del Gruppo giovani e di tutti i volontari Avis, le donazioni non hanno subito significativi cali rispetto all'anno precedente, attestandosi a un totale di 6.256. Dato importante da sottolineare è però quello relativo al numero dei nuovi donatori di giovane età, che è notevolmente cresciuto".

Nello specifico, dai dati illustrati, emerge come i giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni hanno rappresentato il 48% del totale dei nuovi donatori, mentre quelli di età tra i 26 e i 35 anni il 20%. Il restante 32% era così distribuito: il 17% era costituito da nuovi donatori di età tra i 36 e i 45 anni; l'11% da nuovi donatori di età tra 46 e 55 anni; il 4% da donatori di età tra 56 e 60 anni. «Si tratta di dati di particolare rilievo - ha ribadito Migliorati -, che dimostrano come stia avvenendo il necessario ricambio generazionale dei donatori».

Altro aspetto positivo che emerge dall’analisi dei dati, è come durante il 2020 presso il Centro Trasfusionale di Perugia si sia registrato un aumento della percentuale dei nuovi donatori che sono riusciti ad effettuare la seconda donazione nel corso dell'anno: 52%, mentre negli anni precedenti si attestava al 15%. Questo miglioramento, secondo Avis Perugia è dovuto al fatto che, per donare, è stata resa obbligatoria la prenotazione (per motivi di sicurezza legati alla situazione pandemica).

Anche i dati del 2021 sono incoraggianti: dal 1 gennaio al 31 ottobre 2021 le donazioni sono aumentate di circa il 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, passando da 5.122 a 5.326.

Presentata la convenzione con AFAS che consente di prenotare la propria donazione di sangue attraverso un totem digitale posto in ogni farmacia comunale del territorio perugino, i soci Avis avranno uno sconto del 10% sugli acquisti di parafarmici, integratori e tutti quei prodotti che non richiedono ricetta medica.

Altra convenzione è stata poi stipulata con APS Accademia Focus, che prevede sconti importanti per i donatori Avis che si inscriveranno ad uno dei loro corsi di formazione annuali.