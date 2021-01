Nomine & Poltrone - Eridano Liberti nuovo presidente Assogal Umbria: "Prioritario il sostegno alle imprese"

Il sindaco di Torgiano Eridano Liberti, Presidente del GAL Media Valle del Tevere, è il nuovo presidente di Assogal Umbria e succede a Giuliana Falaschi, presidente del Gal Alta Umbria.

L’Assogal è l’associazione che riunisce i cinque Gruppi di azione locale umbri e ha come obiettivo la realizzazione di iniziative comuni e di progetti di cooperazione territoriale tra le aree dell’Alta Umbria, Media Valle del Tevere, Valle Umbra-Sibillini, Trasimeno-Orvietano e Ternano. Le cariche dell’associazione sono a titolo onorifico e l’incarico di Presidente è ricoperto a rotazione dai presidenti dei cinque Gal.

"Sono onorato di ricoprire questa carica – ha dichiarato Eridano Liberti – e mi impegnerò a guidare Assogal Umbria con impegno ed entusiasmo che riservo ad ogni nuova sfida. Le risorse comunitarie rappresentano lo strumento più importante per lo sviluppo dei nostri territori, pertanto una efficace cooperazione tra i Gal può costituire un momento di crescita per tutta la regione e un valido aiuto per le istituzioni, i cittadini e le imprese, soprattutto in questo periodo così complicato e difficile per tutti".

Secondo il neo presidente è necessario trovare nuovi modelli di sviluppo e collaborazione, sostenere le imprese per accedere a nuovi canali commerciali, oltre che continuare a promuovere l’Umbria come destinazione turistica di qualità.

Tra le iniziative prossime la partecipazione delle imprese umbre a "Artigiano in Fiera Live", la più importante piattaforma multicanale d’Europa destinata alla vendita online di prodotti artigianali ed agroalimentari di qualità, e a "Terra madre salone del gusto" vetrina virtuale e marketplace di Slow Food. Si lavora, infine, ad un progetto volto al rilancio del comparto della ristorazione umbra e della produzione agroalimentare del territorio attraverso la creazione di un circuito composto da ristoranti ed agriturismi denominato "Gustum".