Nomine e Poltrone - Benedetto Paolucci è il nuovo presidente Aido di Città di Castello

Benedetto Paolucci è il nuovo presidente Aido di Città di Castello. Già vicepresidente dell’associazione, insegnante di religione cattolica presso alcune scuole della diocesi di Città di Castello, è laureato in Teologia ed è attualmente studente di Storia e Filosofia.

Il neopresidente ha subito provveduto a nominare i suoi collaboratori più stretti, membri del consiglio direttivo, anch’essi quasi tutti impegnati già da tempo nel sociale e che comunque rivestono ruoli molto affini all’associazione: Elena Massetti vicepresidente, Francesca Massi segretario e responsabile dei rapporti con le altre associazioni, Eva Picchi tesoriere e secondo vicepresidente, Alice Gianfranceschi revisore dei conti, responsabile della comunicazione e dei social media, Margherita Petri responsabile dei rapporti con l’Usl Umbria 1 e referente del comitato scientifico.

L’assessore Calagreti, presente ai lavori dell’assemblea, ha espresso “gratitudine a Benedetto e a tutti i soci che come me hanno sempre sostenuto e continueranno a sostenere un progetto così importante e vitale nel vero senso della parola”.

Il presidente Paolucci al termine della riunione ha ringraziato i soci per la fiducia ed ha sottolineato come “la società, soprattutto in questi tempi di crisi e fragilità, zoppicante per mille problemi, può camminare solo grazie all’aiuto di tutti e all’impegno sociale di ciascuno”.