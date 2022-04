Nomine & Poltrone - Effetto domino in Tribunale a Perugia: due giudici vanno via e tre arrivano

Effetto domino in Tribunale a Perugia, due magistrati cambiano sede e ruolo e tre ne prendono il posto, ma alla fine rimarrebbe vacante una posizione e gli spostamenti vengono congelati.

Il 16 marzo del 2022 è stato indetto un interpello per la copertura di posti vacanti dopo che il giudice Matteo Cavedoni si trasferito al Tribunale di Prato e il magistrato Ombretta Paini si trasferita alla Corte d’appello di Perugia.

Hanno risposto all’interpello per la scopertura alla III Sezione civile dove a un solo giudice, oltre al presidente di sezione, è assegnato il settore fallimentare e a due soli giudici è assegnato l'intero settore delle esecuzioni immobiliari con un carico di 2600 pendenze complessive (oltre alle cause di contenzioso ordinario) e dove il secondo posto di giudice è stato solo recentemente coperto con l'assegnazione di un magistrato al termine del tirocinio, Giulia Maria Lignani magistrato attualmente assegnata alla III Sezione civile settore esecuzioni e componente della Tribunale delle imprese istituito all'interno della stessa sezione; Sara Fioroni magistrato in trasferimento dal Tribunale di Prato dove svolge le funzioni nel settore civile; Edoardo Esposito magistrato in trasferimento dal Tribunale di Lagonegro dove svolge le funzioni nel settore civile.

Al termine delle valutazione delle domande è stata decisa l’assegnazione di Giulia Maria Lignani alla Seconda Sezione civile nel ruolo di Ombretta Paini; Sara Fioroni alla Terza Sezione civile, ruolo di Giulia Maria Lignani; Edoardo Esposito alla Sezione penale settore dibattimentale ruolo monocratico e collegiale ex Matteo Cavedoni.

È stato deciso, però di differire l’efficacia del provvedimento di tramutamento riguardante il magistrato Giulia Maria Lignani alla data in cui la collega Sara Fioroni prenderà possesso del ruolo a Perugia.

Il provvedimento per la parte in cui riguarda l’assegnazione di Sara Fioroni alla Terza Sezione civile ruolo ex Lignani e di Edoardo Esposito ruolo ex Cavedoni sarà efficace per ciascuno dei magistrati indicati alla data delle rispettive prese di possesso a Perugia.