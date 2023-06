Nomine & Poltrone - Società di Mutuo Soccorso, Valerio Marinelli nuovo presidente

La Società Generale di Mutuo Soccorso fra gli Artisti e Operai di Perugia ha rinnovato la presidenza e rinnovato le cariche sociali.

Si è insediato ieri il nuovo consiglio di amministrazione della Società Operaia di Perugia. I membri dell’organismo hanno innanzitutto ringraziato l’uscente presidente, Primo Tenca, per il lavoro svolto negli ultimi sei anni, periodo nel quale la Società ha ripreso sicuramente ruolo all’interno della dialettica cittadina, riuscendo al contempo ad ammodernare sé stessa alla luce delle novità normative introdotte dal nuovo codice del terzo settore.

Una menzione particolare è stata rivolta anche al vice-presidente uscente Cesare Barbanera, instancabile motore di quel lavoro quotidiano senza il quale la società non potrebbe procedere nel raggiungere i propri scopi. Si è poi provveduto ad eleggere il nuovo presidente nella persona di Valerio Marinelli, studioso, storico dell’età contemporanea, da tempo impegnato nelle attività dell’associazione. Nel ruolo di vice presidente è stato individuato Stefano Goretti. Con grande soddisfazione dei consiglieri, Cesare Barbanera ha inteso mantenere il ruolo di tesoriere.

Si è poi affrontato il tema del programma dei prossimi anni. Più interventi hanno sottolineato l’importanza del potenziamento dell’attività mutualistica, anche in considerazione del peggiorare della situazione socio economica della città. Si è poi ribadito come la Società Operaia debba promuovere pubbliche riflessioni aventi per oggetto il sistema sanitario nazionale e la sua evidente trasformazione in sistema misto pubblico-privato. In ultimo si è individuato nel sostegno agli studenti meritevoli, di più ordini e gradi, un ulteriore ambito per ottemperare ai compiti che le norme, la storia e la consuetudine assegnano alle Società Operaie.