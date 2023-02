Nomine & Poltrone - L'avvocato Francesco Gatti nuovo presidente del comitato scientifico della Scuola forense

L'avvocato Francesco Gatti è il nuovo presidente del comitato scientifico della Scuola forense intitolata all'avvocato Gerardo Gatti. La nomina è stata decisa dal nuovo Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia.

"È davvero un onore poter contribuire a mettere in pratica ciò che mio padre ha insegnato a me e a mia sorella: la nostra cultura giuridica non è nulla se non viene trasmessa agli altri, perché noi siamo destinati a passare, mentre la scienza del diritto è destinata a rimanere per sempre" scrive l'avvocato Gatti su Facebook, comunicando anche che "in data odierna ho rassegnato le dimissioni dal consiglio direttivo della Camera penale di Perugia 'Fabio Dean', di cui mi onoravo di far parte".

L'avvocato Gatti ringrazia "coloro che hanno voluto la mia nomina, uno su tutti Carlo Orlando, e coloro che mi hanno preceduto nel prestigioso incarico, sperando di essere all'altezza delle aspettative. Io e il nuovo comitato, che si pone in marcata continuità con quello precedente, faremo di tutto per garantire adeguata e specifica formazione in ogni settore del diritto, nell'esclusivo interesse della classe forense del Distretto, in stretta collaborazione, come fino ad ora si è fatto, con la Scuola".