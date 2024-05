Nomine & Poltrone - Padre Francesco Maria Di Amico nuovo esorcista della diocesi di Perugia

L’arcivescovo Ivan Maffeis ha conferito la licenza di proferire esorcismi sugli ossessi al reverendo padre Francesco Maria Di Amico dell’ordine dei francescani cappuccini.

L'esorcismo è, allora, un'antica e particolare forma di preghiera che la Chiesa adopera contro il potere del diavolo e ha come punto di partenza la fede della Chiesa, secondo la quale esistono Satana e gli altri spiriti maligni, e che la loro attività consiste nell'allontanare gli uomini dal cammino della salvezza. La dottrina cattolica c'insegna che i demoni sono angeli caduti a causa del loro peccato, che sono esseri spirituali di grande intelligenza e potere: “La potenza di Satana però non è infinita. Egli non è che una creatura, potente per il fatto di essere puro spirito, ma pur sempre una creatura: non può impedire l'edificazione del Regno di Dio” si legge in un documento vaticano.

Il rituale dell'esorcismo da esercitarsi su una persona ossessa si compone di preghiere da recitarsi pubblicamente da un sacerdote, con il permesso del vescovo, quando si giudica prudentemente che c'è un influsso di Satana su luoghi, oggetti o persone, senza arrivare però allo stadio di una possessione vera e propria. C'è, inoltre, una raccolta di preghiere da recitarsi privatamente da parte dei fedeli, quando essi sospettano con fondatezza di essere soggetti ad influssi diabolici.