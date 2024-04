Nomine & Poltrone - Sergio De Vincenzi è il nuovo presidente del Movimento della Vita di Perugia

Sergio De Vincenzi è il nuovo presidente del Movimento della Vita di Perugia. Romano d'origine, 63 anni, cattolico, padre di nove figli e nonno, è ricercatore universitario in Nutrizione e Alimentazione Animale.

È stato presidente umbro dell’AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e membro della CRESU (Commissione Regionale per l’Educazione, la Scuola e l’Università della CEU).

È stato inoltre membro del Senato e del Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Perugia, del Consiglio Comunale di Perugia e dell’Assemblea Regionale Umbra (Civici di Centrodestra).

Slogan del Movimento per la Vita è: lavorare affinché sia affermato il diritto alla vita di ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, negando che alcuno, singolo o collettività, abbia il diritto di disporne; su questa linea ha intenzione di proseguire il nuovo presidente, attuando la collaborazione con enti pubblici, movimenti religiosi e parrocchie, associazioni di volontariato che siano impegnate in attività riguardanti la difesa e la promozione della vita umana.

Sarà favorita, in collaborazione con le istituzioni formative, la diffusione della cultura della vita. Il nuovo presidente continuerà a puntare su uno spirito collaborativo tra i numerosi volontari che vi dedicano tempo, passione e competenze professionali. “Lavorerò seguendo queste linee: i destinatari dell’azione del MPV saranno in modo speciale i giovani, le donne in gravidanza, il personale sanitario, le autorità pubbliche e i volontari stessi, la cui formazione sarà promossa dall’Associazione; le attività del MPV consisteranno prevalentemente in corsi di formazione, convegni, incontri formativi, progettazione, stampa e diffusione di materiale informativo" ha voluto ricordare De Vincenzi.