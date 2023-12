Nomine e poltrone - Il nuovo direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria

Costantino d’Orazio è il nuovo direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria. Raccoglie l'eredità di Marco Pierini.

"La Galleria Nazionale dell’Umbria ha un nuovo direttore. A prendere il posto di Marco Pierini sarà infatti da gennaio Costantino D’Orazio, funzionario storico dell'arte alla sovrintendenza comunale di Roma, curatore di esposizioni di arte antica (XVI e XVII secolo) e contemporanea, divulgatore. D’Orazio è molto noto al pubblico essendo autore di vari libri sul tema dell’arte e per le numerose collaborazioni con trasmissioni di divulgazione dell’arte in Rai: Frammenti d’arte (rai news 24), Uno Mattina, Linea Verde, Geo, ecc. Tra le precedenti gestioni di musei, quella del Macro, il Museo d'Arte Contemporanea di Roma", scrive il Comune di Perugia.

"Rivolgiamo al Direttore Costantino D’Orazio un benvenuto ed un augurio di buon e proficuo lavoro – queste la parole del sindaco Andrea Romizi appena appreso della nomina – Siamo certi che saprà guidare la Galleria Nazionale dell’Umbria con impegno e determinazione proiettandola sempre più in alto nel panorama museale italiano. Il Comune di Perugia riconferma anche in questa occasione la propria disponibilità a collaborare con la Gnu, una delle principali istituzioni culturali della città, a beneficio della collettività e dell’arte. L’occasione infine è gradita per salutare nuovamente il direttore uscente Marco Pierini per quanto fatto nei sui anni di incarico a Perugia con passione e grande dedizione al lavoro".

“Un nome illustre e di alta professionalità e cultura che saprà certamente valorizzare, ancor di più, il grande patrimonio artistico della Galleria Nazionale dell’Umbria”: l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, esprime così “soddisfazione” per la nomina di Costantino D’Orazio direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e della Direzione regionale Musei Umbria.

“Voglio complimentarmi con il direttore D’Orazio per il prestigioso incarico che va ad aggiungersi ai suoi tanti successi professionali. Recentemente, in occasione dell’edizione di UmbriaLibri a Terni, abbiamo avuto modo di apprezzare ancora una volta la sua arte oratoria in un incontro che ha registrato un altissimo gradimento del pubblico. D’Orazio – continua l’assessore – eredita una Galleria che ha vissuto una stagione di grande successo grazie anche alla mostra organizzata sotto la guida del direttore Pierini, nell’ambito delle iniziative per i 500 anni dalla morte del Perugino. Diamo quindi, il benvenuto al nuovo direttore e, come Regione, rinnovo l’impegno a una collaborazione proficua per far sì che la Galleria Nazionale e i siti museali della regione possano diventare sempre più attrattivi nel panorama culturale italiano e estero”.