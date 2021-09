Nomine & Poltrone - L'avvocata Monica Raichini è la nuova consigliera di fiducia dell’Università degli Studi di Perugia

L’avvocata Monica Raichini è la nuova consigliera di fiducia dell'Università degli studi di Perugia. La nuova figura introdotta dal 1° settembre del 2021 è una figura specializzata, esterna e imparziale, fondamentale per la promozione e la costruzione di un ambiente di lavoro improntato al benessere di tutto il personale d'Ateneo, degli studenti e delle studentesse.

"Il benessere delle persone è al centro assoluto dell’azione dell’Ateneo – evidenzia il magnifico rettore Maurizio Oliviero - La comunità accademica si è impegnata, negli ultimi anni, per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, dentro e fuori dalle strutture universitarie. Discriminazioni, molestie, vessazioni, mobbing e comportamenti lesivi della dignità individuale non possono, nel modo più assoluto, trovare posto in questo Ateneo. Per questo – conclude il Rettore Oliviero - rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro all’avvocata Monica Raichini e al Comitato Unico di Garanzia che, ne sono certo, potranno contare sul pieno supporto della comunità accademica dell’Università degli Studi di Perugia”.

A chi si rivolge alla consigliera di fiducia è garantita la massima riservatezza e uno spazio di ascolto per situazioni di particolare disagio sul lavoro o nei luoghi di studio e ricerca dovuti a comportamenti discriminanti, molestie sessuali, vessazioni psicologiche assimilabili al fenomeno del mobbing.

In stretta sinergia con l'amministrazione, la consigliera si occupa in particolare di accertare condotte vessatorie, molestie e discriminazioni denunciate anche attraverso le testimonianze di altri lavoratori e lavoratrici. Gestisce inoltre, e se possibile risolve, i casi concreti rilevati e identifica i fattori relazionali e organizzativi all'origine del disagio. Il suo ruolo è quello di proporre all'amministrazione le soluzioni ritenute più opportune per garantire l'immediata cessazione di condotte discriminatorie o lesive della dignità della persona, ma anche di elaborare proposte per prevenire il rischio stress lavoro correlato.