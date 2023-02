Nomine & Poltrone - Antonio Caterino rieletto consigliere dell'Ordine degli avvocati di Milano

Antonio Caterino, giovane laureato in giurisprudenza a Perugia e allievo della Scuola forense del capoluogo di regione, è stato rieletto consigliere dell’Ordine degli avvocati di Milano nella lista Fare Avvocatura. Caterino ha già contribuito alla redazione del protocollo sui Disturbi specifici d’apprendimento tra l’Ordine degli avvocati di Milano e la Corte d’Appello di Milano.

La formazione in cui milita Caterino ha vinto le elezioni, eleggendo tutti i 16 candidati della sua lista, sui 25 totali.

Il candidato presidente di Fare Avvocatura e futuro presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano (l’elezione dovrebbe avvenire nella seduta di martedì), è Nino la Lumia, ed oltre ad essere il presidente nazionale del Movimento Forense, è anche il tesoriere nazionale dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), ossia l'organismo di vertice di rappresentanza politica dell'Avvocatura italiana, che ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte a tutela degli interessi dell'Avvocatura e della società italiana.

Non passa inosservata la nutrita componente di eletti appartenenti al mondo degli studi organizzati a cominciare da Valentina Masi; Antonio Caterino, professionista dello stdio Lca, fondato da Giovanni Lega (presidente di Asla, l’associazione degli studi legali associati) già membro della precedente consiliatura con cui ha contribuito alla redazione del protocollo sui Disturbi Specifici d’Apprendimento (Dsa) tra l’Ordine degli avvocati di Milano e la Corte d’Appello di Milano, che ha previsto l’applicazione delle misure compensative e dispensative a favore dei canditati con diagnosi di Dsa in sede d’esame d’avvocato nel distretto di Milano, misure poi estese a livello nazionale a tutti i distretti di Corte d’Appello per intervento della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia.