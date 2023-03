Nomina nazionale per il professor Alessandro Campi: è il nuovo commissario dell'Isri

Nomina nazionale per il professor Alessandro Campi. Il Comune di Perugia, con una nota di congratulazioni, dà notizia della "nomina, con decreto del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, quale Commissario straordinario dell’Istituto per la storia del risorgimento italiano (ISRI). L’incarico è fino al 31 dicembre del 2023".

L’Isri, prosegue il Comune, "ubicato all’interno del complesso monumentale del Vittoriano, è un ente di studio e ricerca con base associativa e con personalità giuridica pubblica, vigilato dal ministero della Cultura ed inserito nel sistema strutturato a rete degli enti operanti nel campo della ricerca storica; è coordinato dalla Giunta storica nazionale".

L'Istituto "ha tra i suoi compiti: la promozione e il progresso degli studi sul Risorgimento, la cura di edizioni di fonti, di memorie e di studi specialistici anche mediante specifiche azioni di sostegno, l'organizzazione di congressi scientifici, 'adozione di iniziative volte a diffondere i risultati di tali studi presso la società civile ed in particolare verso chi ha responsabilità d'insegnamento".

“Ci congratuliamo con il professor Campi – sottolineano il sindaco Romizi e l’assessore Varasano – per questo prestigioso incarico all’interno di un istituto che si occupa di valorizzare e promuovere uno dei periodi storici più importanti per il nostro Paese, contraddistinto da simboli come il Vittoriano, l’altare della Patria o da figure rappresentative come il Milite Ignoto. Si tratta di una nomina che dà lustro e prestigio a tutta la città di Perugia, di cui il professor Campi è espressione, essendo attualmente professore ordinario di Storia delle dottrine politiche e di Scienza politica presso la nostra Università degli studi. Al professor Campi un augurio di buon lavoro: siamo certi che porterà avanti l’incarico con la professionalità, passione e competenza che lo contraddistinguono da sempre”.