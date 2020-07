Campo nomadi a Passignano sul Trasimeno, il centrodestra chiede al sindaco di sgomberare piazzale Michelangelo

Piazzale Michelangelo di Passignano sul Trasimeno trasformato in campo nomadi: allontanare subito gli occupanti.

È quanto chiede il centrodestra a Passignano con i consiglieri Alessandro Moio, Eleonora Ballerini, Daniela Bertocci, Luigi Sessa: “È necessario che l’amministrazione comunale si mobiliti per richiedere l’allontanamento dal piazzale Michelangeli delle roulotte di nomadi presenti. Inoltre vanno smaltiti i cumuli di rifiuti creatisi e va monitorato lo stato di salute della popolazione del campo”.

La richiesta arriva dopo le numerose segnalazioni (anche in questo momento il dibattito è moto acceso sui social con un post da cui è tratta l’immagina che accompagna l’articolo): “Purtroppo, non è la prima volta che segnaliamo una situazione del genere in quel parcheggio come in altri. A preoccuparci è lo stato d’inerzia dell’amministrazione: la presenza di campi rom, per periodi sempre più lunghi e in maniera sempre più frequente, in zone densamente abitate, a ridosso delle case o all’ingresso del paese, soprattutto in estate, sta diventando una costante che non è ulteriormente tollerabile”.

Un’ordinanza comunale del 2013, infine, vieta qualsiasi forma di “accampamento e sosta su tutte le aree pubbliche del territorio comunale, prevedendo lo sgombero forzato dell’area oggetto di occupazione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery