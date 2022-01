INVIATO CITTADINO Nodino, Italia Nostra non demorde: "Decisamente no"

Italia Nostra non demorde. Le affermazioni dei pro-nodino sono campate in aria. Fressoia spiega perché. Nodino: decisamente NO.

In risposta al servizio da noi pubblicato, e alle tesi dei pro-nodino, il presidente della sezione Perugia, architetto Luigi Fressoia, propone una ferma contestazione.

In particolare è contraddetta l’affermazione “Ai residenti di Ponte S. Giovanni, Collestrada e Balanzano interessa la riduzione del traffico nella direzione Nord/Sud (Ravenna Roma e viceversa), Nord-Est/Sud (Ancona Roma e viceversa), Est/Sud (Civitanova Marche, Foligno, Roma e viceversa) che secondo lo studio di traffico effettuato da ANAS è quantificabile nel 25% di riduzione di traffico leggero (circa 17.000 veicoli giornalieri) e nel 50% di riduzione di traffico pesante (circa 2.700 TIR giornalieri)".

Esordisce deciso il presidente Fressoia:

“Questo concetto va confutato e contestato fermamente”.

Per quali ragioni?

“Ciò che in verità disturba Ponte San Giovanni e i suoi abitanti è il blocco ricorrente del traffico, poiché moltiplica l'inquinamento e induce a invadere le strade interne del popoloso quartiere”.

Insomma, il vero problema sono le code?

“È proprio il formarsi di code il vero problema, non la quantità di veicoli. Infatti, dove e quando i veicoli scorrono, il problema non sorge”.

Vuoi fare qualche esempio?

“Si veda come questo fenomeno non accade a Bastia Umbra o a Santa Maria degli Angeli oppure ad Ellera, località che, analogamente a Ponte San Giovanni, sono attraversate dalla stessa quantità di veicoli”.

Dove sta la diversità?

“Lì il problema non si pone, semplicemente perché non si verificano blocchi di traffico, tranne nel caso eccezionale di un incidente o di un cantiere”.

Invece al Ponte?

“A Ponte San Giovanni il blocco è quotidiano, ad ore cadenzate, sempre le stesse”.

Quale, allora, la ragione di questo fenomeno tutto ponteggiano?

“È la strozzatura della rampa ad una sola corsia a provocare il blocco nelle ore di punta. Non ci sono altre ragioni”.

Dunque, a vostro avviso, la realizzazione del nodino non porterebbe benefici di sorta?

“Esattamente. Qui casca l’asino. Se così stanno le cose – e stanno effettivamente così – è evidente che il Nodino non alleggerirà minimamente le code per Perugia”.

Perché?

“Perché, qualunque sia la percentuale di veicoli diretti verso Deruta-Roma tramite il Nodino, quelli indirizzati a Perugia bastano notoriamente a creare il tappo”.