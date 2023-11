Il tesoro del Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia torna a splendere

Gli statuti e le matricole del Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia ora sono consultabili online. Si tratta di tre registri di pergamena, datati 1323, 1356 e 1599, che raccontano l’Arte della Mercanzia a Perugia: contengono gli ordinamenti e le iscrizioni, suddivise per i rioni perugini, dei personaggi che ne entrarono a far parte nel corso dei secoli. Sono stati completamente digitalizzati nel corso di un’operazione di restauro da parte dell'Archivio di Stato di Perugia, dove sono conservati. Un progetto realizzato in occasione del 700esimo anniversario dello Statuto del Nobile Collegio.

Il lavoro di restauro, prosegue la nota, "è stato effettuato dalla dottoressa Anna Rita Formoso, restauratrice Ales, mentre la digitalizzazione è stata eseguita dai fotografi Sandro Bellu e Mario D’Arrigo; la descrizione archivistica è stata curata dalla dottoressa Chiara Scionti, che ha anche provveduto all’inserimento nel sistema informativo dell’Archivio di Stato di Perugia. Il registro più recente, iniziato nel 1599, è tuttora usato per inserire i nomi dei nuovi iscritti alla storica associazione cittadina".

Le matricole "contengono i nomi degli iscritti al Collegio e gli statuti dettano il ius mercatorum: disciplinano i requisiti di ammissione e all’esercizio della mercatura, individuale o societaria, la concorrenza sleale, la mediazione, pesi e misure, le modalità di esposizione e vendita delle merci, le conseguenze del fallimento, la certificazione di scritture, il lavoro dei garzoni, la giurisdizione commerciale. Grande era l’ingerenza della Mercanzia nella vita pubblica del Comune: oltre a designare i primi due decemviri, raccoglieva il giuramento dei più alti ufficiali, forniva il magistrato delle prede nelle rappresaglie, moderava i prelievi di tributi, garantiva per il capitano e gli altri ufficiali forestieri, stabiliva il saggio ufficiale della moneta".

L’Arte della Mercanzia

Il Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia era la sede della corporazione dei Mercanti, presieduto da quattro consoli e quarantaquattro rettori. Si tratta di una istituzione plurisecolare, a carattere associativo, che ha avuto un’importanza di prim’ordine nella storia medioevale e moderna della città. La sua esistenza è documentata già nel 1218, e la sua storia si collega al libero Comune medioevale. L’Arte dei Mercanti era la prima, per importanza e precedenza, tra le corporazioni e raccoglieva i mercatores, cioè i mercanti, organizzandoli autonomamente, dando loro regole e garanzie e rappresentandoli negli organi del libero Comune. Secondo gli Statuti comunali del 1279, nominava i primi due dei dieci Priori che reggevano il Comune. L'arte della Mercanzia già nel 1279 (secondo gli Statuti comunali) godeva di una condizione privilegiata e nel 1342 era la maggiore delle corporazioni della città. Dei dieci priori che reggevano la città, due appartenevano alla corporazione della Mercanzia.