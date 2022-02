INVIATO CITTADINO I no vax equiparano vaccinazione a violazione dei diritti umani

I no vax equiparano vaccinazione a violazione dei diritti umani. Accade sulla pannellatura di cantiere circostante in civico 2 di via Baldeschi, ai lati del portone del palazzo omonimo.

Insomma: vaccinazione “mascherata” come violazione dei diritti inalienabili che competono ad ogni essere umano. E sancito dalle costituzioni democratiche di tutto il mondo.

Questi pannelli lignei stanno diventando un pubblico tazebao. Ne abbiamo parlato a proposito di disegni gradevoli che costellano il tratto iniziale della stessa via Baldeschi.

Ora questa protesta dei no vax che si manifesta in due scritte. A sinistra di chi guarda la dicitura “Human rights”. A destra “Green pass fallimento”.

Così la pensa chi ritiene che il green pass equivalga alla stella di David. Ne abbiamo parlato a proposito della scomposta manifestazione di piazza della Repubblica. Ci pare davvero troppo.