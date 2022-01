Manifestazione 'No Green Pass' con le divise degli ebrei deportati: "Accostamento inaccettabile con il Giorno della Memoria"

La giunta Romizi contro la manifestazione dei No Green Pass in piazza della Repubblica, nel giorno della Memoria, con le divise dei deportati nei lager. "L’amministrazione comunale ritiene inaccettabile quanto avvenuto stamani in centro storico nel corso della manifestazione organizzata dal Fronte del Dissenso, con l’esibizione di divise dei deportati nei campi di concentramento e di stelle di David con scritto no green pass", recita una nota del Comune di Perugia.

“Nel giorno in cui in tutto il mondo si commemorano le vittime dell’Olocausto, l’accostamento tra le persecuzioni nazi-fasciste e le misure imposte per il contenimento dell’emergenza Covid è inammissibile – è il pensiero dell’amministrazione -. Pur nel rispetto della diversità delle posizioni e della libertà di espressione, non può che suscitare profonda indignazione un’operazione che strumentalizza il Giorno della memoria al fine di dare risalto a una protesta totalmente estranea a questa ricorrenza”.

“La manifestazione organizzata nel “Giorno della Memoria” dagli estremisti no vax del “Fronte del dissenso” è inaccettabile come lo è il paragone con le persecuzioni nazi-fasciste che portarono alla morte di milioni di persone. E’ un insulto alla memoria di quelle vittime”. Sono le dure parole del Senatore della Lega, Luca Briziarelli che condanna con forza la manifestazione organizzata per questa mattina a Perugia, e in altre città italiane, davanti alle sedi della Regione e della Prefettura. “Esprimere il proprio dissenso nel rispetto della legge è assolutamente lecito e legittimo, ma farlo paragonando la propria situazione legata al Green Pass al dramma reale vissuto da milioni di persone è vergognoso come lo è anche solo l’idea di scendere in piazza vestendo le stesse divise dei deportati nei campi di concentramento. La politica e le Istituzioni a tutti i livelli – conclude il Senatore – hanno il dovere morale, prima ancora che civico, di condannare con forza questi atteggiamenti anche alla luce di quanto previsto dalla legge istitutiva del "Giorno della Memoria".