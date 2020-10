Attentato di Nizza, i frati di Assisi: "Atto barbaro e meschino, il Signore illumini i violenti"

Sdegno e dura condanna da parte dei frati di Assisi dopo l'attentato ("terroristico islamista" lo ha definito il presidente Emmanuel Macron) che ha visto un 21enne tunisino, sbarcato a Lampedusa in settembre, uccidere a coltellate un uomo di 50 anni e due donne di 44 e 70 anni nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza, in Francia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ancora una volta un attentato barbaro e meschino in una Chiesa - si legge in una nota dei frati -. In un momento così drammatico per il mondo intero, a causa dell’emergenza Covid, quanto accaduto nella Cattedrale di Notre Dame ci lascia esterrefatti. In nome di San Francesco, in nome della pace e in nome dello Spirito di Assisi si fermi questa atroce violenza ed esprimiamo solidarietà e vicinanza alla Francia e a chi sta soffrendo per il vile attacco di Nizza. Dalla città del poverello condanniamo fermamente ogni azione di terrore. Auspichiamo che il Signore illumini le menti e i cuori di chi ha fatto della propria fede uno strumento di violenza e disperazione".