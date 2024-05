Nihilsistenzialismo, nell'era del transumano si vive solo nella realtà virtuale

“Nihilsistenzialismo: la percezione dell’esistere nell’era del transumano” è il titolo del nuovo lavoro di Roberto De Vivo, filosofo e pedagogo, creatore di contenuti sul web, specialista di bullismo.

Internet e i social, nichilismo, intelligenza artificiale, gioventù ed educazione, Roberto De Vivo, già nel titolo si condensa il mondo contemporaneo che è andato oltre il nichilismo?

“È una sintesi del libro sicuramente. Nihilsistenzialismo è un neologismo, perché non esiste in italiano e nemmeno in filosofia o nel vocabolario scienze umane. È un neologismo che io ho creato, ma che deriva da termini conosciuti, latini: nihil, che significa nulla, niente e sistentia, cioè stare. È uno stare in nulla, in niente. Voglio cercare di contribuire all’ideazione di un nuovo concetto filosofico, di esistenza 2.0. Il nihilsistenzialismo è una nuova modalità di esistere nell’era digitale del transumanesimo. L’esistenzialismo in filosofia è ben rappresentato da Søren Kierkegaard, al quale mi sono riferito per aprire questo libro in quanto è stato uno dei primi della storia del pensiero filosofico occidentale ad occuparsi di questo tema. La nihilsistenza è una nuova modalità di esistenza che si rifà all’era del nichilismo esistenziale e all’era del virtualismo esistenziale: oggi non si esiste più realmente, ma virtualmente, l’esistenza viene proiettata nel digitale virtuale. La parola esistenza, che dal latino exsistere, stare fuori, indica un’apertura al mondo reale verso le relazioni; mentre la nihilsistenza è una chiusura in un mondo che appare aperto, senza tempo e senza spazio, dove tutto è virtuale, irreale e irrealistico. L’esistenza ha bisogno di tempo e spazio, ma nel virtuale diventa un esistere nel nulla che non si apre a relazioni reali, interamente digitalizzato e quindi annullato. Tutto vive in un mondo virtuale e irreale”.

E in tutto questo come si pone l’uomo nel transumano? L’uomo è solo fruitore di tecnologia o ha un ruolo attivo?

“L’uomo transumano non è più protagonista della sua esistenza, diventa un soggetto completamente passivo della propria modalità di esistere, di vita. Cosa subisce l’uomo nihilsistenziale? Subisce il dominio della tecnologia. E qui mi rifaccio a Umberto Galimberti quando fa l’analisi del rapporto tra uomo e tecnica, che diventa così dominante che senza smartphone non facciamo nulla: dai pagamenti al lavoro, dalle relazioni alla quotidianità. Il futuro del lavoro e dell’insegnamento sarà in virtuale, dicono studiosi, scienziati e chi produce tecnologia. La tecnologia ha preso il sopravvento e l’uomo senza tecnologia non può vivere. La tecnologia diventa fondamentale e indispensabile per l’esistenza stessa. L’uomo è dominato dalle tecnologie perché non può farne a meno e perché si sente schiavo e impotente di fronte alla tecnologia. Se si rompe qualcosa di tecnologico in casa nessuno di noi può provvedere da solo a ripararlo. La tecnologia domina nell’era attuale sulla vita umana individuale e della società. I giovani sono così tanto fragili che preferiscono vivere una non vita reale, ma virtuale, perché più sicura e sicuramente più reale per loro”.

Tecnologia, Covid, lezioni online. Professor Gaetano Mollo, qual è il rapporto tra educazione, scuola e tecnologia?

“È un tema complesso, siamo di fronte ad un vuoto esistenziale dove la prospettiva del transumano è una prospettiva disumana perché non è l’interumano che dialoga, che conversa, soffre, fatica e gioisce assieme all’umanità, ma diventa la strumentazione che possiede. La tecnologia non ha un centro morale, è l’incarnazione di ciò che intendeva Nietzsche per ‘al di là del bene e del male’, mentre Kierkegaard poneva la relazione con l’esistente al centro, la realtà è l’esistente che si relaziona al mondo, agli altri, a Dio. La realtà è l’unione di possibilità che è la libertà, e necessità che è la responsabilità, è la scelta. Con il cellulare non si sceglie, non c’è possibilità riflessiva per interpretare, giudicare e confrontare. Oggi il centro della formazione, non dell’educazione, è la scuola. Le due colonne che possono aprirci al mondo dell’avvenire sono la prevenzione e la formazione. Una scuola di cultura deve intendere la cultura come sviluppo della sensibilità e dell’intelligenza rispetto ai vissuti, rispetto a quella realtà che è la vita e che si presenta sotto la forma dell’arte, del sentimento, dell’immaginazione e del pensiero. Una scuola che ha sempre meno strumenti deve fare patto educativo con società, famiglie, oratori, non assegnando compiti al pomeriggio e impedendo quelle attività sociali, sportive, di teatro e altro. Anche la scuola come luogo fisico deve cambiare, non più i banchi isolati che impediscono la discussione e tendono alla individualizzazione della conoscenza. La tecnologia sceglie per noi. Dobbiamo recuperare nel patto educativo una centralità dell’umanità che dialoga, soffre, conversa, che fa gruppo, che fa noi, riconsidera non il transumano, l’umanità allargata, una coscienza collettiva allargata. Osservare un tramonto, un cagnolino che passa scodinzolante, un anziano che passeggia, i ragazzi non osservano nulla perché aspettano un input: non sono pensanti, ma diventano pensati. Abbiamo sostituito i maestri con gli influencer. Una volta i modelli erano artisti, santi, scrittori, non perfetti, ma comunicanti l’esistenza di vissuti veri. Mettiamo al centro la sensibilità di pensiero, di immaginazione, le opportunità per i giovani di comporre il pensiero, di educare alla collettività, al rispetto delle regole e del senso civico. Questi sono antidoti al bullismo, all’incomunicabilità, alla sofferenza. Tutto questo non lo possiamo delegare alla tecnologia”.

Il volume si è avvalso anche della collaborazione del grafico Matteo Palmisciano che ha realizzato una copertina con “un lavoro artistico che parte da Dio che fuma. Abbiamo preso questa immagine e modificata a tal punto che la figura di Dio non è quella presente nell’immaginario collettivo. Immagine inserita in uno sfondo nero, con una sottolineatura luminosa attraverso una striscia in copertina che richiama un lavoro di Galimberti, cioè ‘L’ospite inquietante’, riprendendo quel lavoro artistico”.