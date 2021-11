La neve è arrivata in Umbria, imbiancata quasi tutta la regione

La neve è arrivata. Dalle prime ore di lunedì 29 novembre imbiancata quasi tutta l'Umbria. Fiocchi anche a Perugia, con il centro storico imbiancato. Non si registrano, al momento, problemi per la viabilità cittadina. A Città della Pieve il sindaco, annunciandolo con un video su Facebook, ha deciso di chiudere tutte le scuole. Neve anche in Alto Chiascio e in Valnerina.

In azione i mezzi spargisale sui valichi umbri. Sul fronte della viabilità si registra il blocco del traffico lungo la “Umbro Casentinese Romagnola”, a Monteleone D'orvieto, in provincia di Terni, in entrambe le direzioni. Anas spiega che è in atto una forte nevicata e c'è un mezzo intraversato. Nessun problema, per il momento, a Colfiorito (la Foligno-Civitanova è chiusa dal 7 novembre per lavori e il traffico è stato dirottato sul vecchio tracciato). Fiocchi anche al valico della Somma, tra Spoleto e Terni.

Secondo le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria "nella prima parte della mattina tempo instabile con rovesci sparsi, nevosi oltre i 600-700 metri, localmente a quote inferiori in corrispondenza delle precipitazioni più intense. Maggior variabilità nel pomeriggio con possibilità, specie in serata, di nevicate a bassa quota sui settori appenninici. Venti: deboli variabili, in rotazione ai quadrati settentrionali nel pomeriggio. Temperature: in ulteriore diminuzione. Massime intorno ai 7-9 °C in pianura".