Perugia, è arrivata la neve: le strade chiuse al traffico

E' arrivata la neve. E il Comune di Perugia attiva il piano neve e pubblica su Facebook l'elenco delle strade chiuse.

Ecco l'elenco.

Via Bartolo (da P.zza Danti)

Via Cavallaccio (da Via XX Settembre)

Via Francolina (tratto da via Vincioli a Via dei Priori)

Via Fonti Coperte (tratto da Via Pellas a Via della Pescara)

Via Madonna del Riccio

Via Marzia (da Piazza Italia)

Via Oberdan

Via Piaggia dei Filosofi (da via dei Filosofi)

Via S. Prospero (dall'incrocio con via Pellini)

Via S. Giuseppe (dalla porta di S. Antonio a Via Eugubina)

Via Serafino Siepi (da Via O. Antinori a Via Ruggero d'Andreotto)

Piaggia Colombata (da Via R. D'Andreotto)

Via del Maneggio (da Via Fabretti)

Via A. di Duccio (da Via del Giochetto)

Via De Gasperi e limitrofe (Zona Montegrillo)

Via Don Luigi Sturzo

Via Fuori la Mura (dall'Arco del Cassero di Porta Sant’Angelo)

Via e Strada del Bulagaio (da Piazza Fortebraccio all'incrocio di Ponte Rio)

Nuova strada del Parco di Sant’Angelo (da Via del Bulagaio a Via Sperandio)

Via Sperandio (da Corso Garibaldi)

Via San Costanzo (dalla rotatoria Pallotta all’innesto su via Bonfigli)

Via San Girolamo (dal ponte sul fosso di S. Margherita all’incrocio con via Bonfigli)

Strada Ponte D’Oddi, dall’innesto su Strada San Marco - Cenerente alla fine della salita (detta strada del Turione)

Secondo le previsioni della Protezione Civile lunedì 23 gennaio "Maltempo con nevicate sui settori orientali, anche a bassa quota, al mattino e pioggia mista a neve sul resto della regione. Nel corso della mattinata le nevicate più insistenti tenderanno a spostarsi verso i settori settentrionali con una decisa attenuazione nel primissimo pomeriggio ed un successivo esaurimento delle precipitazioni nel corso del pomeriggio a partire dai settori meridionali e rasserenamenti in nottata. Venti: da moderati a forti settentrionali tendenti a disporsi da sud nel corso del pomeriggio. Temperature: in calo, con valori serali in sensibile diminuzione a cui potranno essere associate estese gelate nottetempo, localmente anche in pianura".