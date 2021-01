Famiglie umbre isolate per la neve, De Luca (M5s) "Serve strategia per indipendenza energetica delle aree interne"

Famiglie umbre rimaste isolate a causa della neve. Sulla questione interviene il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, che annuncia un'interrogazione urgente alla giunta regionale per “avere spiegazioni e capire le strategie messe in campo per risolvere questi problemi”.

Per De Luca c'è bisogno di una strategia regionale per le aree interne, una legge strutturale con risorse e una revisione dell'elenco delle aree interne: "Ad oggi la Regione Umbria, di concerto con il comitato tecnico nazionale aree interne, ha individuato ed inserito nell'apposito elenco solo tre zone in Umbria: quella del sud-ovest orvietano, la zona nord-est Alto Chiascio e quella della Valnerina. Rientrare in questo elenco significa beneficiare di risorse statali ad hoc. Per la messa in campo di politiche di rilancio per l'Alto Chiascio e per la Valnerina, infatti, sono stati stanziati oltre 20 milioni di euro tra fondi ministeriali e fondi strutturali europei. Ma i parametri non restituiscono la fotografia di una realtà regionale in cui le aree interne sono anche all'interno del territorio comunale di città come Perugia, Terni e Foligno. Oppure la Valle del Menotre o la Valserra, perennemente dimenticata" spiega De Luca.