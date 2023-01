INVIATO CITTADINO Traffico in tilt, alberi che piombano a terra…

Traffico in tilt, alberi che piombano a terra… Perugia, un inferno per un pizzico di neve.

Giungono segnalazioni da più parti con foto di incidenti, danni e quant’altro. I tre scatti in pagina si riferiscono a via delle Sorgenti. Dove un pino di notevoli dimensioni, con chioma e ramatura appesantiti dal carico delle neve, è piombato clamorosamente a terra schiacciando una Panda parcheggiata sul lato della strada, poco distante dalla Lavanderia e dall’edicola Cenerini all’inizio di via Torelli. Strada interrotta e vigili del Fuoco all’opera per fare a pezzi e rimuovere l’ostacolo.

Per fortuna la vettura distrutta non aveva a bordo nessuno. La segnalazione perviene da parte dell’elcino Piero Bonciarelli, bloccato insieme a molti altri automobilisti e in attesa del via libera.