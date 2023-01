FOTOGALLERY - Perugia sotto la neve, tra fascino e disagi negli scatti di Ezio Cairoli

Quella di ieri è stata una giornata difficile per i perugini, alle prese con la neve fitta, le strade chiuse e il traffico a rilento, se non completamente bloccato.

Ore in fila, auto parcheggiate ovunque, se non abbandonate, paura di non poter tornare a casa. Eppure Perugia sotto la neve sprigiona il suo fascino tutto particolare e, adesso, dopo i disagi di ieri, possiamo apprezzare la città nella immagini del nostro lettore Ezio Cairoli che è riuscito a catturare delle scene bellissime, ma anche a riportare alcuni dei disagi vissuti dai perugini ieri.