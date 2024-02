Prima esibizione nazionale per le ragazze di "Naturalmente danza" e subito sul podio

Le ragazze della scuola "Naturalmente danza" erano alla prima esperienza in campo nazionale e hanno subito brillato. Le ragazza, tra i 9 e i 14 anni, hanno conquistato il secondo posto nella sezione “Gruppi” - categoria Giovanissimi” della dodicesima edizione di “Musical: il Concorso”, organizzato dalla società “Professione Danza” di Parma.

L’appuntamento, svoltosi alla Fortezza da Basso di Firenze nell’ambito di “Danza in Fiera”, la più grande rassegna nazionale dedicata all’arte coreutica e giunta proprio quest’anno alla maggiore età sotto l’egida di Pitti Immagine Srl, era di quelli imperdibili e la scuola diretta da Nadia Giuliano ha scelto di puntare sulla rappresentazione di un grande classico come “Annie”, famosissimo musical tratto da un comics con libretto dello sceneggiatore statunitense Thomas Meehan e adatto per i ragazzi di diverse età, per cercare di salire sul podio.

A meritarsi l’entusiasmo della platea e il consenso dei giurati, seconde solo alle giovani colleghe della “Clacsonbeauty Musical” di Carrara, sono state le allieve Virginia Baiocco, Luna Bircolotti, Abigail Franchini, Veronica Giostrelli, Beatrice Giuliano, Matilde Giusquiani, Irene Lombardo, Giorgia Palazzetti, Arianna Silvello e le sorelle Adamantia ed Elena Brunelli Tranfaglia, supportate in loco anche dalle maestre Katia Tarantino (responsabile dei corsi bambini 3/5 anni, danza classica e tip tap bambini 6/9 anni) e Valentina Russo (hip hop), che con Angela Scerra (corsi bambini 2/3 anni e danza moderna Horton adulti) e l’addetta di segreteria Maggie Koutsomichali completano la “squadra”.

“Sono emozionata ed orgogliosa – racconta Katherine Whittard - di avere un gruppo di ragazze appassionate di musical e desiderose di dedicare il tempo allo studio di questo stile".